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У Херсоні росіяни вдарили по обласній лікарні

Вівторок, 29 листопада 2022, 17:13
В'їзд до Херсона, фото Дмитра Ларіна, УП

У Херсоні по обіді у вівторок 29 листопада пролунали вибухи, росіяни завдали удару по обласній клінічній лікарні.

Джерело: "Суспільне", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Деталі: "У Херсоні знову чутно вибухи", – повідомили кореспонденти "Суспільного" о 15:10.

Це вже вчетверте за цей день повідомляється про звуки вибухів у Херсоні.

Оновлення: О 16:55 представник Офісу президента повідомив, що окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибито вікна. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ
УП, оновлено від 15:23
Теми: Херсонвибухвійна
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