У Херсоні росіяни вдарили по обласній лікарні
Вівторок, 29 листопада 2022, 16:13
У Херсоні по обіді у вівторок 29 листопада пролунали вибухи, росіяни завдали удару по обласній клінічній лікарні.
Джерело: "Суспільне", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко
Деталі: "У Херсоні знову чутно вибухи", – повідомили кореспонденти "Суспільного" о 15:10.
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Це вже вчетверте за цей день повідомляється про звуки вибухів у Херсоні.
Оновлення: О 16:55 представник Офісу президента повідомив, що окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибито вікна. Постраждалих немає.
УП, оновлено від 15:23