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В Херсоне россияне ударили по областной больнице

Вторник, 29 ноября 2022, 16:13
В Херсоне россияне ударили по областной больнице
Въезд в Херсон, фото Дмитрия Ларина, УП

В Херсоне после обеда во вторник 29 ноября прогремели взрывы, россияне нанесли удар по областной клинической больнице.

Источник: "Суспільне", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Детали: "В Херсоне снова слышны взрывы", – сообщили корреспонденты "Суспільного" в 15:10.

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Это уже в четвертый раз за этот день сообщается о звуках взрывов в Херсоне.

Обновление: В 16:55 представитель Офиса президента сообщил, что оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице. В здании выбиты окна. Пострадавших нет.

УП, обновлено от 15:23
Темы: Херсонвзрыввойна
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