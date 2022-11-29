В Херсоне россияне ударили по областной больнице
Вторник, 29 ноября 2022, 17:13
В Херсоне после обеда во вторник 29 ноября прогремели взрывы, россияне нанесли удар по областной клинической больнице.
Источник: "Суспільне", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко
Детали: "В Херсоне снова слышны взрывы", – сообщили корреспонденты "Суспільного" в 15:10.
Это уже в четвертый раз за этот день сообщается о звуках взрывов в Херсоне.
Обновление: В 16:55 представитель Офиса президента сообщил, что оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице. В здании выбиты окна. Пострадавших нет.
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УП, обновлено от 15:23