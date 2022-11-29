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Британія збільшить підтримку України, надасть системи ППО – прем’єр

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 14:31

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв зберегти та збільшити військову допомогу Україні наступного року.

Про це він сказав у своїй промові на банкеті лорд-мера Лондона, повідомляє "Європейська правда".

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного року ми збережемо або навіть збільшимо нашу військову допомогу. Ми надамо нову підтримку протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, на яку він покладається. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе", — сказав Сунак.

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Він назвав головними викликами для Британії дії Росії та Китаю, і допомога Україні це один зі способів протистояти їм.

"По-перше, підтримуючи Україну, ми також активізуємо наші європейські відносини для подолання таких викликів, як безпека та нелегальна міграція. По-друге, ми розглядаємо Китай у більш довгостроковій перспективі, зміцнюючи нашу стійкість і захищаючи нашу економічну безпеку", – сказав британський прем'єр.

Сунак підкреслив терористичні методи, до яких вдається Росія у війні проти України.

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"У Києві я побачив, як увага Росії зміщує фокус від кровопролитних зіткнень на полі бою до жорстокого поводження з цивільним населенням. Це було зафіксовано у зруйнованих будівлях і купах уламків, що лежать на вулицях, в розповідях перших рятувальників, яких я зустрів у звільненому Херсоні, від катівень до мін-пасток, залишених у дитячих іграшках", – заявив він.

"Поки світ збирається разом, щоб подивитися чемпіонат світу з футболу, я бачив, як вибуховий пристрій був захований у дитячому футбольному м'ячі - з метою перетворити його на зброю війни", – сказав прем’єр Британії.

У вересні Британія заявила, що вона є другим за величиною військовим донором України після Сполучених Штатів, надавши цього року 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів) допомоги.

Нагадаємо, під час свого першого візиту до Києва 19 листопада Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а раніше у листопаді анонсували додаткові 1000 ракет земля-повітря. 

Напередодні у Міноборони Британії показали, як відправляли в Україну ракети Brimstone 2.

Теми: Велика БританіяУкраїнаППОзброя
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