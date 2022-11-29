Британия увеличит поддержку Украины, предоставит системы ПВО – премьер

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал сохранить и увеличить военную помощь Украине в следующем году.

Об этом он сказал в своей речи на банкете лорд-мэра Лондона, сообщает "Европейская правда".

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. В следующем году мы сохраним или даже увеличим нашу военную помощь. Мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороне, чтобы защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую он полагается. Защищая Украину, мы защищаем себя", - сказал Сунак.

Он назвал главными вызовами для Британии действия России и Китая, и помощь Украине - это один из способов противостоять им.

"Во-первых, поддерживая Украину, мы также активизируем наши европейские отношения для преодоления таких вызовов, как безопасность и нелегальная миграция. Во-вторых, мы рассматриваем Китай в более долгосрочной перспективе, укрепляя нашу устойчивость и защищая нашу экономическую безопасность", - сказал британский премьер.

Сунак подчеркнул террористические методы, к которым прибегает Россия в войне против Украины.

"В Киеве я увидел, как внимание России смещает фокус от кровопролитных столкновений на поле боя к жестокому обращению с гражданским населением. Это было зафиксировано в разрушенных зданиях и грудах обломков, лежащих на улицах, в рассказах первых спасателей, которых я встретил в освобожденном Херсоне, от камер пыток до мин-ловушек, оставленных в детских игрушках", – заявил он.

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"Пока мир собирается вместе, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, я видел, как взрывное устройство было спрятано в детском футбольном мяче – с целью превратить его в оружие войны", – сказал премьер Британии.

В сентябре Великобритания заявила, что она является вторым по величине военным донором Украины после Соединенных Штатов, предоставив в этом году 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов) помощи.

Напомним, во время своего первого визита в Киев 19 ноября Сунак пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками, а ранее в ноябре анонсировали дополнительные 1000 ракет земля-воздух.

Накануне в Минобороны Британии показали, как отправляли в Украину ракеты Brimstone 2.