Російські пропагандисти пропонують судити емігрантів за критику влади і повернути в РФ розстріли

Російські пропагандисти Маргарита Симоньян і Володимир Соловйов в ефірі однієї з передач на російському телебаченні запропонували судити російських емігрантів за критику влади за статтею про держзраду і повернути в РФ смертну кару через розстріл.

Джерело: видання "Агентство" з посиланням на ефір "Вечера с Владимиром Соловьевым"

Пряма мова Симоньян: "Взагалі ці люди мають бути засуджені за статтею "державна зрада", яка є в Кримінальному кодексі. І до всякої СВО (так у Росії називають війну з Україною – ред.) ми про це говорили.

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І мені незрозуміло досі, якого рожна їх за цією статтею притягнуто свого часу не було, коли всім було відомо про те, що вони щодня займаються рівно тим, що становить суть, букву і дух цієї статті".

Деталі: Пропагандист Соловйов підтримав ідею Симоньян.

Він також поскаржився, що держава не вилучає власність людей, які виїхали з РФ.

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Крім того, Соловйов заявив, що "в якийсь момент" Росії треба буде повернутися до розстрілів.