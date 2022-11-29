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Российские пропагандисты предлагают судить эмигрантов за критику власти и вернуть в РФ расстрелы

Ирина БалачукВторник, 29 ноября 2022, 14:35
Российские пропагандисты предлагают судить эмигрантов за критику власти и вернуть в РФ расстрелы
Пропагандистка Симоньян. Скриншот из видео

Российские пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев в эфире одной из передач на российском телевидении предложили судить российских эмигрантов за критику властей по статье о госизмене и вернуть в РФ смертную казнь через расстрел.

Источник: издание "Агентство" со ссылкой на эфир "Вечера с Владимиром Соловьевым"

Прямая речь Симоньян: "Вообще эти люди должны быть судимы по статье "государственная измена", которая присутствует в Уголовном кодексе. И до всякой СВО (так в России называют войну с Украиной – ред.) мы об этом говорили.

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И мне непонятно до сих пор, какого рожна они по этой статье привлечены в свое время не были, когда всем было известно о том, что они ежедневно занимаются ровно тем, что составляет суть, букву и дух этой статьи".

Детали: Пропагандист Соловьев поддержал идею Симоньян.

Он также пожаловался, что государство не изымает собственность людей, покинувших РФ.

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Кроме того, Соловйов заявил, что "в какой-то момент" России надо будет вернуться к расстрелам.

Темы: Росcияпропагандакриминал
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