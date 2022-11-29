1000 генераторів для лікарень: амбасадори UNITED24 об’єднались для збору коштів

Скрін з відео в Facebook Володимира Зеленського

Шість амбасадорів платформи UNITED24 оголосили спільну благодійну кампанію для збору коштів на закупівлю тисячі електрогенераторів для українських лікарень.

Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram, пресреліз, наданий УП

Пряма мова Федорова: "Амбасадори UNITED24 об’єдналися, щоб зібрати гроші на 1000 генераторів для українських лікарень. Вперше одразу шість амбасадорів збирають кошти на одну ціль".

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Деталі: Для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Київ приїхали астронавт Скотт Келлі, тренер Андрій Шевченко та боксер Олександр Усик. Завдяки відеозв‘язку доєднались тенісистка Еліна Світоліна, історик Тімоті Снайдер та актор та режисер Лієв Шрайбер.

Для популяризації збору Келлі разом із Шевченком та Усиком взяли участь у зйомках відеороликів, які проходили у вечірньому неосвітленому Києві.

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Еліна Світоліна збору на генератори присвятить свій благодійний вечір. Подія відбудеться 2 грудня у Монако. Лієв Шрайбер свій збір розпочав декілька днів тому. Відомий актор та режисер написав сценарій для проморолика. Історик Тімоті Снайдер поділився перебігом збору на "Ловця шахедів" – потужну антидронну систему, яка зможе захистити інфраструктурні об’єкти від іранських безпілотників.

"Під час зустрічі з Президентом амбасадори запевнили зробити все, щоб допомогти українським лікарям з генераторами", – повідомив Федоров.