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1000 генераторов для больниц: амбассадоры UNITED24 объединились для сбора средств

Татьяна ЛозовенкоВторник, 29 ноября 2022, 14:44
1000 генераторов для больниц: амбассадоры UNITED24 объединились для сбора средств
Скрин из видео в Facebook Владимира Зеленского

Шесть послов платформы UNITED24 объявили совместную благотворительную кампанию для сбора средств на закупку тысячи электрогенераторов для украинских больниц.

Источник: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пресс-релиз, предоставленный УП

Прямая речь Федорова: "Амбассадоры UNITED24 объединились, чтобы собрать деньги на 1000 генераторов для украинских больниц. Впервые сразу шесть амбассадоров собирают средства на одну цель".

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Детали: Для встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киев приехали астронавт Скотт Келли, тренер Андрей Шевченко и боксер Александр Усик. Благодаря видеосвязи присоединились теннисистка Элина Свитолина, историк Тимоти Снайдер и актер и режиссер Лиев Шрайбер.

Для популяризации сбора Келли вместе с Шевченко и Усиком приняли участие в съемках видеороликов, которые проходили в вечернем неосвещенном Киеве. 

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Элина Свитолина сбору на генераторы посвятит свой благотворительный вечер. Событие состоится 2 декабря в Монако. Лиев Шрайбер свой сбор начал несколько дней назад. Известный актер и режиссер написал сценарий для проморолика. Историк Тимоти Снайдер поделился ходом сбора на "Ловца шахедов" – мощную антидронную систему, которая сможет защитить инфраструктурные объекты от иранских беспилотников.

"Во время встречи с Президентом послы заверили сделать все, чтобы помочь украинским врачам с генераторами", – сообщил Федоров.

Темы: благотворительностьэлектроэнергияэнергетика
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