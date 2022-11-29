Зеленський обговорив із Шольцом захист України від ракетних ударів РФ

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорив співпрацю задля захисту України від ракетних ударів РФ.

Про це глава держави написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Подякував за підтримку ініціативи "Зерно з України". Також обговорили реалізацію української формули миру та співпрацю задля захисту України від російського ракетного терору", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що не бачить можливості для переговорів про можливе перемир'я між Росією та Україною.

Він також закликав до посилення допомоги Україні у зв'язку з масовим руйнуванням енергетичної інфраструктури в Україні.

Як відомо, Берлін запропонував Варшаві систему Patriot для забезпечення безпеки повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив Німеччину натомість направити систем Patriot в Україну.

Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України.