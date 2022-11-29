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Зеленский обсудил с Шольцом защиту Украины от ракетных ударов РФ

"Европейская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 17:06
Владимир Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом обсудил сотрудничество для защиты Украины от ракетных ударов РФ.

Об этом глава государства написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Поблагодарил за поддержку инициативы "Зерно из Украины". Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество для защиты Украины от российского ракетного террора", - говорится в сообщении.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не видит возможности для переговоров о возможном перемирии между Россией и Украиной.

Он также призвал к усилению помощи Украине в связи с массовым разрушением энергетической инфраструктуры в Украине.

Как известно, Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после того, как на прошлой неделе в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека. 

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию взамен направить систем Patriot в Украину.

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Германия заявила, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.

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