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На Харківщині викрили депутатку, яка впроваджувала російську освіту в школах

Роман ПетренкоВівторок, 29 листопада 2022, 17:22
фото прокуратури

Правоохоронці викрили депутатку, яка впроваджувала російську освіту на Харківщині, її підозрюють у колабораційній діяльності, вона під вартою.

Джерело: Харківська облпрокуратура

Деталі: Встановлено, що жінка, яка з 25 жовтня 2020 року є депутаткою Куп’янської міської ради, погодилась впроваджувати російську систему освіти.

4 липня окупанти призначили її на посаду виконуючої обов’язки директора "Купянского регионального центра профессионального образования", що був створений представниками окупаційної адміністрації.

Вона видавала учням російські підручники та направляла вчителям повідомлення, в яких закликала співпрацювати з окупантами.

У закладі повинна була запроваджуватись російська мова як офіційна, а набір учнів на новий навчальний рік проводитись за "стандартами освіти РФ".

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Теми: Харківська областьокупаціяРосіяколаборація
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