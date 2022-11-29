На Харківщині викрили депутатку, яка впроваджувала російську освіту в школах

Правоохоронці викрили депутатку, яка впроваджувала російську освіту на Харківщині, її підозрюють у колабораційній діяльності, вона під вартою.

Джерело: Харківська облпрокуратура

Деталі: Встановлено, що жінка, яка з 25 жовтня 2020 року є депутаткою Куп’янської міської ради, погодилась впроваджувати російську систему освіти.

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4 липня окупанти призначили її на посаду виконуючої обов’язки директора "Купянского регионального центра профессионального образования", що був створений представниками окупаційної адміністрації.

Вона видавала учням російські підручники та направляла вчителям повідомлення, в яких закликала співпрацювати з окупантами.

У закладі повинна була запроваджуватись російська мова як офіційна, а набір учнів на новий навчальний рік проводитись за "стандартами освіти РФ".