На Харьковщине поймали депутатку, которая внедряла российское образование в школах

Правоохранители разоблачили депутата, которая внедряла российское образование на Харьковщине, ее подозревают в коллаборационной деятельности, она под стражей.

Источник: Харьковская облпрокуратура

Детали: Установлено, что женщина, которая с 25 октября 2020 года является депутатом Купянского городского совета, согласилась внедрять российскую систему образования.

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4 июля оккупанты назначили ее на должность исполняющей обязанности директора "Купянского регионального центра профессионального образования", который был создан представителями оккупационной администрации.

Она выдавала ученикам российские учебники и направляла учителям сообщения, в которых призывала сотрудничать с оккупантами.

В заведении должен был вводиться русский язык как официальный, а набор учеников на новый учебный год проводиться по "стандартам образования РФ".