У Херсоні вже близько 41% споживачів і залізниця зі світлом – ОВА
Вівторок, 29 листопада 2022, 16:33
В деокупованому Херсоні подачу електроенергії відновили для понад 40% споживачів, а також для залізниці.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич
Пряма мова: "Станом на цю годину (16:57) у Херсоні близько 41% побутових споживачів – зі світлом. Сьогодні (29 листопада – ред.) електропостачання вже відновлено у центральній частині міста та мікрорайонах: ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів".
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Деталі: Янушевич зазначив, що з електропостачанням тепер і міська лікарня імені Лучанського.
Також енергетики подали напругу на залізницю.
Фахівці працюють далі над відновленням.
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