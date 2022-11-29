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У Херсоні вже близько 41% споживачів і залізниця зі світлом – ОВА

Олена РощінаВівторок, 29 листопада 2022, 17:33
Херсонці після звільнення міста, фото Дмитра Ларіна, УП

В деокупованому Херсоні подачу електроенергії відновили для понад 40% споживачів, а також для залізниці. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Пряма мова: "Станом на цю годину (16:57) у Херсоні близько 41% побутових споживачів – зі світлом. Сьогодні (29 листопада – ред.) електропостачання вже відновлено у центральній частині міста та мікрорайонах: ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів". 

Деталі: Янушевич зазначив, що з електропостачанням тепер і міська лікарня імені Лучанського.

Також енергетики подали напругу на залізницю. 

Фахівці працюють далі над відновленням. 

Теми: Херсонелектроенергіязалізниця
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