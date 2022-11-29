У Херсоні вже близько 41% споживачів і залізниця зі світлом – ОВА

В деокупованому Херсоні подачу електроенергії відновили для понад 40% споживачів, а також для залізниці.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Пряма мова: "Станом на цю годину (16:57) у Херсоні близько 41% побутових споживачів – зі світлом. Сьогодні (29 листопада – ред.) електропостачання вже відновлено у центральній частині міста та мікрорайонах: ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів".

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Деталі: Янушевич зазначив, що з електропостачанням тепер і міська лікарня імені Лучанського.

Також енергетики подали напругу на залізницю.

Фахівці працюють далі над відновленням.