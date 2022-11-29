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В Херсоне уже около 41% потребителей и железная дорога со светом – ОВА

Елена РощинаВторник, 29 ноября 2022, 17:33
Херсонцы после освобождения города, фото Дмитрия Ларина, УП

В деоккупированном Херсоне подачу электроэнергии восстановили для более 40% потребителей, а также для железной дороги. 

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич

Прямая речь: "По состоянию на этот час (16:57) в Херсоне около 41% бытовых потребителей – со светом. Сегодня (29 ноября – ред.) электроснабжение уже восстановлено в центральной части города и микрорайонах: ХБК, Шуменский, Таврический и Остров". 

Детали: Янушевич отметил, что с электроснабжением теперь и городская больница имени Лучанского. 

Также энергетики подали напряжение на железную дорогу. 

Специалисты работают дальше над восстановлением.

Темы: Херсонэлектроэнергияжелезная дорога
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