В Херсоне уже около 41% потребителей и железная дорога со светом – ОВА
Вторник, 29 ноября 2022, 17:33
В деоккупированном Херсоне подачу электроэнергии восстановили для более 40% потребителей, а также для железной дороги.
Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич
Прямая речь: "По состоянию на этот час (16:57) в Херсоне около 41% бытовых потребителей – со светом. Сегодня (29 ноября – ред.) электроснабжение уже восстановлено в центральной части города и микрорайонах: ХБК, Шуменский, Таврический и Остров".
Детали: Янушевич отметил, что с электроснабжением теперь и городская больница имени Лучанского.
Также энергетики подали напряжение на железную дорогу.
Специалисты работают дальше над восстановлением.