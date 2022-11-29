"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює сполучення зі Словаччиною

"Укрзалізниця" з 11 грудня відновлює міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице, що зв'яже акарпаття з одним із найбільших аеропортів Словаччини.

Про це йдеться у повідомленні компанії в Телеграм-каналі, пише "Європейська правда".

Поїзд №960/961 Кошице - Мукачево курсуватиме щоденно. Відправлення з Кошице о 8:46, прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17.

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Поїзд №962/963 Кошице - Мукачево відправлятиметься з Кошице об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 18:16 і прибуватиме до Кошице о 21:33.

Поїзди проходитимуть через станцію Чоп: в напрямку Мукачева - о 12:00 та 14:51, в напрямку Кошице - о 16:13 та 19:26. Це дозволить пасажирам з різних куточків країни зручно пересісти на поїзди з/до Кошице:

для тих, хто їде в напрямку Києва, підійдуть рейси поїздів №60 Чоп - Київ (відправлення з Чопа о 13:52, прибуття до Києва о 7:44) та №81 Ужгород - Київ (відправлення з Чопа о 16:58, прибуття до Києва о 8:23);

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для тих, хто прямує за кордон, підійде поїзд №45/46 Харків - Ужгород (через Київ) - він відправляється з Харкова о 13:43, з Києва о 23:15, до Чопа прибуває о 14:18.

Квитки вартістю від 363 грн вже доступні у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів.

Цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців.