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"Укрзализныця" с 11 декабря возобновляет сообщение со Словакией

Вторник, 29 ноября 2022, 17:44

"Укрзализныця" с 11 декабря возобновляет международное сообщение Мукачево - Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице, что свяжет Закарпатье с одним из крупнейших аэропортов Словакии.

Об этом говорится в сообщении компании в Телеграм-канале, пишет "Европейская правда".

Поезд №960/961 Кошице - Мукачево будет курсировать ежедневно. Отправление из Кошице в 8:46, прибытие в Мукачево в 14:00. Обратно, из Мукачево, поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17.

Поезд №962/963 Кошице - Мукачево будет отправляться из Кошице в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно, из Мукачево, поезд будет отправляться в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Поезда будут проходить через станцию Чоп: в направлении Мукачево - в 12:00 и 14:51, в направлении Кошице - в 16:13 и 19:26. Это позволит пассажирам из разных уголков страны удобно пересесть на поезда из/в Кошице:

для тех, кто едет в направлении Киева, подойдут рейсы поездов №60 Чоп - Киев (отправление из Чопа в 13:52, прибытие в Киев в 7:44) и №81 Ужгород - Киев (отправление из Чопа в 16:58, прибытие в Киев в 8:23);

для тех, кто направляется за границу, подойдет поезд №45/46 Харьков - Ужгород (через Киев) - он отправляется из Харькова в 13:43, из Киева в 23:15, в Чоп прибывает в 14:18.

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Билеты стоимостью от 363 грн уже доступны в кассах вокзалов и непосредственно на борту поездов.

Этот рейс станет 13-м международным железнодорожным сообщением для украинцев.

Темы: УкрзализныцяСловакия
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