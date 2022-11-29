Шмигаль: Можна давати світло в усіх оселях по 5-6 годин на день

Навантаження відключень електроенергії можна рівномірно розподілити між усіма споживачами, щоб світло вмикали в оселях принаймні на 5-6 годин на день.

Джерело: прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, 30% – дефіцит, який коригується обмеженнями споживання.

Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб.

Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день".

Деталі: Водночас Шмигаль повідомив, що енергосистема України лишається цілісною, незважаючи на постійні обстріли.

Він додав, що перед обленерго зараз стоять два завдання: не перевищувати надані їм ліміти електроенергії та мінімізувати нерівномірні відключення.

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"Не допустимо, що в одних будинках не було світла по 20-30 годин, інколи по 40 годин, тоді як інші лишаються зі світлом цілодобово. Це питання спрведливості", – сказав прем’єр, додавши, що місцева влада має пояснювати людям, чому не відключають деякі будинки.