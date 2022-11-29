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Шмыгаль: Можно давать свет во всех домах по 5-6 часов в день

Татьяна ЛозовенкоВторник, 29 ноября 2022, 18:27
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ. ФОТО КМУ

Нагрузку отключений электроэнергии можно равномерно распределить между всеми потребителями, чтобы свет включали по крайней мере на 5-6 часов в день.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "Сейчас производство электроэнергии в стране покрывает 70% от потребностей в потреблении, 30% – дефицит, который корректируется ограничениями потребления.

Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном запитке критической инфраструктуры, для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей.

Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы у людей включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день".

Детали: В то же время Шмыгаль сообщил, что энергосистема Украины остается целостной, несмотря на постоянные обстрелы.

Он добавил, что перед облэнерго сейчас стоят две задачи: не превышать предоставленные им лимиты электроэнергии и минимизировать неравномерные отключения.

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"Не допустим, что в одних домах не было света по 20-30 часов, иногда по 40 часов, тогда как другие остаются со светом круглосуточно. Это вопрос справедливости", – сказал премьер, добавив, что местные власти должны объяснять людям, почему не отключают некоторые дома.

Темы: Шмыгальэлектроэнергиявеерные отключенияэнергетика
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