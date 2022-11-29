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США нададуть Україні 53 млн доларів для відновлення енергосистеми

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 18:41

Сполучені Штати нададуть Україні підтримку обсягом 53 млн доларів для термінової закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми після російських ракетних ударів.

Як повідомляє CNN, про це повідомили у Державному департаменті США. 

Фінансування передбачене на придбання обладнання для відновлення електромережі і його мають поставити в Україну якнайшвидше. 

"Цей пакет буде включати розподільні трансформатори, автоматичних вимикачів, пристроїв захисту від стрибків напруги, роз’єднувачів, транспортних засобів та іншого критично важливого обладнання", - зазначають у записці, надісланій редакціям. 

Ці кошти надаються додатково до 55 млн доларів екстреної підтримки для енергетичного сектору України.

Міністр закордонних справ України раніше заявив, що для подолання енергокризи внаслідок російських ракетних ударів Україні потрібні трансформатори і системи ППО.

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