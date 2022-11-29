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США предоставят Украине 53 млн долларов для восстановления энергосистемы

"Европейская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 17:41

Соединенные Штаты предоставят Украине поддержку объемом 53 млн долларов для срочной закупки оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы после российских ракетных ударов.

Как сообщает CNN, об этом сообщили в Государственном департаменте США, пишет "Европейская правда".

Финансирование предусмотрено на приобретение оборудования для восстановления электросети и его должны поставить в Украину как можно быстрее.

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"Этот пакет будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, устройства защиты от скачков напряжения, разъединители, транспортные средства и другое критически важное оборудование", - отмечают в записке, направленной редакциям.

Эти средства предоставляются дополнительно к 55 млн долларов экстренной поддержки для энергетического сектора Украины.

Министр иностранных дел Украины ранее заявил, что для преодоления энергокризиса вследствие российских ракетных ударов Украине нужны трансформаторы и системы ПВО.

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