У Росії ув'язнених відправили на завод будувати танки

250 засуджених до примусових робіт, які відбувають покарання в Нижньому Тагілі, будуть працевлаштовані на найбільший танковий завод "Уралвагонзавод".

Джерело: пресслужба ФСВП у Свердловській області, "Важные новости"

Деталі: Зазначається, що ув'язнені працюватимуть операторами верстатів, свердлувальниками, токарями, фрезерувальниками, шліфувальниками, електрозварювальниками, слюсарями та машиністами крана.

ЗМІ уточнюють, що зеки залучатимуться до допоміжних робіт і не отримають доступу до секретної інформації.

Довідка: "Уралвагонзавод" - єдиний у Росії завод, що випускає танки Т-72 і Т-90. Після початку війни виробництво перейшло на тризмінний режим роботи, а в серпні завод почав працювати цілодобово.

Нагадаємо: Раніше глава "Ростеха" (материнської корпорації "Уралвагонзавода") розповідав, що співробітники заводу працюють "у три-чотири зміни": у війні з Україною знищено до 40% російських танків.