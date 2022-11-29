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В России заключенных отправили строить танки на заводе

Роман ПетренкоВторник, 29 ноября 2022, 19:32
фото: bankstoday

250 осужденных к принуди­тельным работам, отб­ывающих наказание в Нижнем Тагиле, будут трудоустроены на крупнейший танковый завод "Уралвагонзавод".

Источник: пресс-служба ФСИН по Свердловской области, "Важные новости"

Детали: Отмечается, что заключенные будут работать операторами станков, сверловщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электро­сварщиками, слес­арями и машинистами кран­а

СМИ уточняют, что зэки будут привлекаться к вспомогательным работам и не получат доступа к секретной информации.

Справка: "Уралвагонзавод" – единственный в России завод, выпускающий танки Т-72 и Т-90. После начала войны производство перешло на трехсменный режим работы, а в августе завод начал работать круглые сутки.

Напомним: Ранее глава "Ростеха" (материнской корпорации "Уралвагонзавода") рассказывал, что сотрудники завода трудятся "в три-четыре смены": в войне с Украиной уничтожено до 40% российских танков.

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Темы: Росcияпропагандатюрьмавойна
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