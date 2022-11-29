На Забайкаллі побили та пограбували контрактника, який повернувся з війни в Україні - ЗМІ

Троє жителів міста Борзя Забайкальського краю РФ побили і пограбували військовослужбовця, який повернувся з війни в Україні.

Джерело: "Тайга.Инфо", "Важные истории"

Деталі: У повідомленні Борзенський міського суду з посиланням на свідчення потерпілого йдеться, що він служив в армії за контрактом. Місцеві правоохоронці стверджують, що 19-річний чоловік, який живе в Амурській області, був демобілізований після закінчення строкової служби.

Військовий, перебуваючи в Борзі, разом зі своїм знайомим поїхав на залізничний вокзал і купив квитки додому. Знайомий запропонував повернутися (мабуть, із вокзалу до себе додому) на таксі і вказав на машину, що стояла поруч.

Водій представився таксистом і дорогою посадив у машину ще двох чоловіків, нібито пасажирів. Після цього військового відвезли на цвинтар, побили і, за даними поліції, вистрілили в нього з "невстановленої зброї".

Злочинці вимагали у чоловіка мільйон рублів, але в нього на рахунку було тільки вісім тисяч. Військовий зняв їх у банкоматі, віддав нападникам, і ті поїхали. Потерпілому знадобилася операція.