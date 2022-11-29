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На Забайкалье избили и ограбили контрактника, который вернулся с войны в Украине - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 29 ноября 2022, 19:35
скриншот

Трое жителей города Борзя Забайкальского края РФ избили и ограбили военнослужащего, который вернулся с войны в Украине.

Источник: "Тайга.Инфо", "Важные истории"

Детали: В сообщении Борзенского городского суда со ссылкой на показания потерпевшего говорится, что он служил в армии по контракту. Местные правоохранители утверждают, что 19-летний мужчина, который живет в Амурской области, был демобилизован после окончания срочной службы.

Военный, находясь в Борзе, вместе со своим знакомым поехал на железнодорожный вокзал и купил билеты домой. Знакомый предложил вернуться (видимо, с вокзала к себе домой) на такси и указал на машину, стоявшую рядом.

Водитель представился таксистом и по дороге посадил в машину еще двух мужчин, якобы пассажиров. После этого военного отвезли на кладбище, избили и, по данным полиции, выстрелили в него из "неустановленного оружия".

Преступники требовали у мужчины миллион рублей, но у него на счету было только восемь тысяч. Военный снял их в банкомате, отдал нападавшим, и те уехали. Пострадавшему понадобилась операция.

Темы: Росcиявойна
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