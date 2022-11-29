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США розглядають можливість передачі Україні комплексів Patriot - Пентагон

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 20:13

Сполучені Штати розглядають можливість відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак.

Про це повідомив журналістам високопоставлений представник Пентагону, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Усі можливості перебувають на столі", - сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чи розглядають США можливість відправки батарей Patriot саме в Україну.

"Patriot є одним із засобів ППО, які розглядаються", - додав чиновник.

Зенітна ракетна система Patriot призначена для протидії і знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

ППО України є "головним пріоритетом" США, додав чиновник.

"Ми розглядаємо всі можливості, які можуть допомогти українцям протистояти російським атакам, тому всі можливості перебувають на столі, і ми розглядаємо, що можуть зробити Сполучені Штати, що можуть зробити наші союзники і партнери, і розглядаємо комбінації можливостей, які були б корисні", - додав чиновник.

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Як відомо, Берлін запропонував Варшаві систему Patriot для забезпечення безпеки повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. 

Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив Німеччину натомість направити систем Patriot в Україну.

Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України.

Теми: СШАППО
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