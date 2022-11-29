США рассматривают возможность передачи Украине комплексов Patriot - Пентагон

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки системы противоракетной обороны Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Все возможности находятся на столе", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отправки батарей Patriot именно в Украину.

"Patriot является одним из средств ПВО, которые рассматриваются", - добавил чиновник.

Зенитная ракетная система Patriot предназначена для противодействия и уничтожения входящих баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.

ПВО Украины является "главным приоритетом" США, добавил чиновник.

"Мы рассматриваем все возможности, которые могут помочь украинцам противостоять российским атакам, поэтому все возможности находятся на столе, и мы рассматриваем, что могут сделать Соединенные Штаты, что могут сделать наши союзники и партнеры, и рассматриваем комбинации возможностей, которые были бы полезны", - добавил чиновник.

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Как известно, Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после того, как на прошлой неделе в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию взамен направить систем Patriot в Украину.

Германия заявила, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.