Влада Курської області каже про "прильоти" по енергооб’єкту: 2 райони знеструмлені

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про "прильоти" по енергооб’єкти регіони, каже, обстрілюють ЗСУ.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Просто зараз ЗСУ обстрілюють Суджанський район. Загалом зафіксовано близько 11 прильотів. Є влучання по об'єкту енергопостачання".

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Деталі: За його словами у результаті пошкодження енергооб’єкту було частково знеструмлено Суджанський і Коренівський райони.

Наразі інформації про постраждалих немає. Фахівці мають оцінити збитки і розпочати лагодити пошкоджений об’єкт.