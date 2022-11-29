Влада Курської області каже про "прильоти" по енергооб’єкту: 2 райони знеструмлені
Вівторок, 29 листопада 2022, 20:42
Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про "прильоти" по енергооб’єкти регіони, каже, обстрілюють ЗСУ.
Джерело: Старовойт у Telegram
Пряма мова Старовойта: "Просто зараз ЗСУ обстрілюють Суджанський район. Загалом зафіксовано близько 11 прильотів. Є влучання по об'єкту енергопостачання".
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Деталі: За його словами у результаті пошкодження енергооб’єкту було частково знеструмлено Суджанський і Коренівський райони.
Наразі інформації про постраждалих немає. Фахівці мають оцінити збитки і розпочати лагодити пошкоджений об’єкт.