Власти Курской области говорят о "прилетах" по энергообъекту: 2 района обесточены
Вторник, 29 ноября 2022, 21:42
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о "прилетах" по энергообъектам региона, говорит, обстреливают ВСУ.
Источник: Старовойт в Telegram
Прямая речь Старовойта: "Просто сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано около 11 прилетов. Есть попадания по объекту энергоснабжения".
Детали: По его словам в результате повреждения энергообъекта были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.
В настоящее время информации о пострадавших нет. Специалисты должны оценить убытки и начать чинить поврежденный объект.
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