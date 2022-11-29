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Власти Курской области говорят о "прилетах" по энергообъекту: 2 района обесточены

Станислав ПогориловВторник, 29 ноября 2022, 21:42
Роман Старовойт, фото: Telegram

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о "прилетах" по энергообъектам региона, говорит, обстреливают ВСУ.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Просто сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано около 11 прилетов. Есть попадания по объекту энергоснабжения".

Детали: По его словам в результате повреждения энергообъекта были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Специалисты должны оценить убытки и начать чинить поврежденный объект.

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Темы: Росcиявойна
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