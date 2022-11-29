США можуть оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оголошення приватної військової компанії "Вагнера", пов’язаної з кремлівським олігархом Євгенієм Пригожиним, іноземною терористичною організацією.

Як передає "Європейська правда", про це агенції Bloomberg повідомили два поінформовані співрозмовники.

Стверджується, що визнання ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією дозволило б США розпочати кримінальне переслідування проти групи та її членів, а також накласти арешт на її активи по всьому світу.

Остаточного рішення про це ще не було ухвалено, підкреслили співрозмовники Bloomberg. Білий дім і Державний департамент США не прокоментували інформацію.

Переслідування Вашингтоном ПВК "Вагнера" покликане стримати діяльність найманців в Україні, а також протидіяти їхньому все більшому впливу в Африці. Угруповання, як і його засновник Євгеній Пригожин, уже перебувають під санкціями США, ЄС і Британії.

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

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Євгеній Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.