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США могут объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией - Bloomberg

"Европейская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 22:11
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность объявления частной военной компании "Вагнера", связанной с кремлевским олигархом Евгением Пригожиным, иностранной террористической организацией.

Как передает "Европейская правда", об этом агентству Bloomberg сообщили два информированных собеседника.

Утверждается, что признание ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией позволило бы США начать уголовное преследование против группы и ее членов, а также наложить арест на ее активы по всему миру.

Окончательное решение об этом еще не было принято, подчеркнули собеседники Bloomberg. Белый дом и Государственный департамент США не прокомментировали информацию.

Преследование Вашингтоном ЧВК "Вагнера" призвано сдержать деятельность наемников в Украине, а также противодействовать их все большему влиянию в Африке. Группировка, как и ее основатель Евгений Пригожин, уже находятся под санкциями США, ЕС и Британии.

Напомним, ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы России - в частности Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

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Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК "Вагнера", но недавно подтвердил существование этой группы. Олигарх, который находится под западными санкциями, считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.

Темы: ВагнерСШАвойна
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