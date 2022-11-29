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Кислиця пропонує офіційно називати Росію Московією

Роман ПетренкоВівторок, 29 листопада 2022, 21:24
Кислиця пропонує офіційно називати Росію Московією
ФОТО З FACEBOOK КИСЛИЦІ

Посол України в ООН Сергій Кислиця вважає, що Україна може ухвалити закон, за яким називатиме Росію Московією.

Джерело: Кислиця у Twitter

Пряма мова Кислиці: "Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче, так і називає.

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То що нам - Кабміну, Верховній Раді - заважає повернути Московії її історичну назву.

Нинішня все одне вкрадена".

Деталі: Кислиця також зробив голосування, аби дізнатися думку людей щодо його пропозиції.

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Довідково: Московія – історична назва РФ, фігурує в картах від ХVІ століття. В Україні Московію називали також Московщиною.

Росія (грец. Ρωσία) - греко-візантійська назва Русі, яка стала запозиченою назвою Московії.

Теми: Росіяпропагандаісторія
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