Кислиця пропонує офіційно називати Росію Московією

Посол України в ООН Сергій Кислиця вважає, що Україна може ухвалити закон, за яким називатиме Росію Московією.

Джерело: Кислиця у Twitter

Пряма мова Кислиці: "Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче, так і називає.

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То що нам - Кабміну, Верховній Раді - заважає повернути Московії її історичну назву.

Нинішня все одне вкрадена".

Деталі: Кислиця також зробив голосування, аби дізнатися думку людей щодо його пропозиції.

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Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте? — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 29, 2022

Довідково: Московія – історична назва РФ, фігурує в картах від ХVІ століття. В Україні Московію називали також Московщиною.

Росія (грец. Ρωσία) - греко-візантійська назва Русі, яка стала запозиченою назвою Московії.