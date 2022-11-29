Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кислица предлагает официально называть Россию Московией

Роман ПетренкоВторник, 29 ноября 2022, 21:24
Кислица предлагает официально называть Россию Московией
ФОТО с FACEBOOK

Посол Украины в ООН Сергей Кислица считает, что Украина может принять закон, по которому будет называть Россию Московией.

Источник: Кислица в Twitter

Прямая речь Кислицы: "Возьмем Magyarország Венгрия (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, кто как хочет так и называет.

Реклама:

Так что нам - Кабмину, Верховной Раде - мешает вернуть Московии ее историческое название.

Нынешнее все равно украдено".

Справочно: Московия - историческое название РФ, фигурирует в картах с XVI века. В Украине Московию называли также Московщиной.

Россия (греч. Ρωσία) - греко-византийское название Руси, которое стало заимствованным названием Московии.

Темы: Росcияпропагандаистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Губернатор заявил о "неопознанном объекте" над российским Псковом
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
Послов РФ и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме
Последние новости
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
Все новости...
Реклама: