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Кислица предлагает официально называть Россию Московией

Роман ПетренкоВторник, 29 ноября 2022, 22:24
ФОТО с FACEBOOK

Посол Украины в ООН Сергей Кислица считает, что Украина может принять закон, по которому будет называть Россию Московией.

Источник: Кислица в Twitter

Прямая речь Кислицы: "Возьмем Magyarország Венгрия (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, кто как хочет так и называет.

Так что нам - Кабмину, Верховной Раде - мешает вернуть Московии ее историческое название.

Нынешнее все равно украдено".

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Справочно: Московия - историческое название РФ, фигурирует в картах с XVI века. В Украине Московию называли также Московщиной.

Россия (греч. Ρωσία) - греко-византийское название Руси, которое стало заимствованным названием Московии.

Темы: Росcияпропагандаистория
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