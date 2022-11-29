Кислица предлагает официально называть Россию Московией

Посол Украины в ООН Сергей Кислица считает, что Украина может принять закон, по которому будет называть Россию Московией.

Источник: Кислица в Twitter

Прямая речь Кислицы: "Возьмем Magyarország Венгрия (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, кто как хочет так и называет.

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Так что нам - Кабмину, Верховной Раде - мешает вернуть Московии ее историческое название.

Нынешнее все равно украдено".

Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте? ВИДЕО ДНЯ November 29, 2022

Справочно: Московия - историческое название РФ, фигурирует в картах с XVI века. В Украине Московию называли также Московщиной.

Россия (греч. Ρωσία) - греко-византийское название Руси, которое стало заимствованным названием Московии.