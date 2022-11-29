Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Енергетики кажуть, що Київ наближається до "нормальних" графіків

Станіслав ПогоріловВівторок, 29 листопада 2022, 21:40
Енергетики кажуть, що Київ наближається до нормальних графіків
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко повідомив, що енергетики наближаються до стабілізації ситуації з енергопостачанням Києва і до "нормальних" графіків.

Джерело: Коваленко у Facebook

Пряма мова Коваленка: "Зараз колеги роблять все можливе, аби повернутися до стабілізаційних графіків. Кілька годин зранку енергосистема вкладалася в обмеження. Але їхнє перевищення не стало несподіванкою - обмеження від "Укренерго" досі значні. Поки нам всім ще складно планувати, та ми вже наближаємося до стабілізації ситуації і нормальних графіків".

Реклама:

Деталі: Коваленко також повідомив, що за сьогоднішній день у Києві споживання обмежували на 560 МВт, відключали 958 500 клієнтів.

Також Коваленко порадив не вмикати в мережу одразу всі електроприлади, коли подають світло, оскільки в момент підключення споживається майже вдвічі більше, ніж зазвичай.

Відповідно запобіжники, трансформатори, мережеве обладнання не витримують і люди знову лишаються без світла.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, він закликав киян вчасно сплачувати за надані послуги. "Ми очікуємо оплати більш ніж на 300 млн грн від киян. Це без споживання листопада", - сказав він.

Теми: Київенергетикавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Київ
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей
У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: