Енергетики кажуть, що Київ наближається до "нормальних" графіків

Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко повідомив, що енергетики наближаються до стабілізації ситуації з енергопостачанням Києва і до "нормальних" графіків.

Джерело: Коваленко у Facebook

Пряма мова Коваленка: "Зараз колеги роблять все можливе, аби повернутися до стабілізаційних графіків. Кілька годин зранку енергосистема вкладалася в обмеження. Але їхнє перевищення не стало несподіванкою - обмеження від "Укренерго" досі значні. Поки нам всім ще складно планувати, та ми вже наближаємося до стабілізації ситуації і нормальних графіків".

Деталі: Коваленко також повідомив, що за сьогоднішній день у Києві споживання обмежували на 560 МВт, відключали 958 500 клієнтів.

Також Коваленко порадив не вмикати в мережу одразу всі електроприлади, коли подають світло, оскільки в момент підключення споживається майже вдвічі більше, ніж зазвичай.

Відповідно запобіжники, трансформатори, мережеве обладнання не витримують і люди знову лишаються без світла.

Крім того, він закликав киян вчасно сплачувати за надані послуги. "Ми очікуємо оплати більш ніж на 300 млн грн від киян. Це без споживання листопада", - сказав він.