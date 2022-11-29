Энергетики говорят, что Киев приближается к "нормальным" графикам

Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко сообщил, что энергетики приближаются к стабилизации ситуации с энергоснабжением Киева и к "нормальным" графикам.

Источник: Коваленко в Facebook

Прямая речь Коваленко: "Сейчас коллеги делают все возможное, чтобы вернуться к стабилизационным графикам. Несколько часов утром энергосистема укладывалась в ограничения. Но их превышение не стало неожиданностью - ограничения от "Укрэнерго" до сих пор значительные. Пока нам всем еще сложно планировать, но мы уже приближаемся к стабилизации ситуации и нормальным графикам".

Детали: Коваленко сообщил, что за сегодняшний день в Киеве потребление ограничивали на 560 МВт, отключали 958 500 клиентов.

Также Коваленко посоветовал не включать в сеть сразу все электроприборы, когда подают свет, поскольку в момент подключения потребляется почти вдвое больше, чем обычно.

Соответственно предохранители, трансформаторы, сетевое оборудование не выдерживают и люди снова остаются без света.

Кроме того, он призвал киевлян вовремя платить за предоставленные услуги. "Мы ожидаем оплаты более чем на 300 млн грн от киевлян. это без потребления ноября", - сказал он.