Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Энергетики говорят, что Киев приближается к "нормальным" графикам

Станислав ПогориловВторник, 29 ноября 2022, 22:40
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко сообщил, что энергетики приближаются к стабилизации ситуации с энергоснабжением Киева и к "нормальным" графикам.

Источник: Коваленко в Facebook

Прямая речь Коваленко: "Сейчас коллеги делают все возможное, чтобы вернуться к стабилизационным графикам. Несколько часов утром энергосистема укладывалась в ограничения. Но их превышение не стало неожиданностью - ограничения от "Укрэнерго" до сих пор значительные. Пока нам всем еще сложно планировать, но мы уже приближаемся к стабилизации ситуации и нормальным графикам".

Детали: Коваленко сообщил, что за сегодняшний день в Киеве потребление ограничивали на 560 МВт, отключали 958 500 клиентов.

Также Коваленко посоветовал не включать в сеть сразу все электроприборы, когда подают свет, поскольку в момент подключения потребляется почти вдвое больше, чем обычно.

Соответственно предохранители, трансформаторы, сетевое оборудование не выдерживают и люди снова остаются без света.

Кроме того, он призвал киевлян вовремя платить за предоставленные услуги. "Мы ожидаем оплаты более чем на 300 млн грн от киевлян. это без потребления ноября", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевэнергетикавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

День ЧМ-22: сенсационная победа Австралии, Польша в плей-офф

Кроме посольства подозрительный пакет получила испанская компания, чье оружие получает Украина

6 миллионов абонентов без света, Зеленский требует справедливости и понятности

РФ не прекратит ракетные удары по Украине, а боевые действия с наступлением зимы не остановятся – Белый дом

В четверг в Киеве продолжатся экстренные отключения света

Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Все новости...
Киев
Объемы строительства в Киеве не превышают 25% от довоенных - "Ковальская"
Крупнейший производитель бетона в Киеве остановит производство на 1,5 месяца в случае блэкаута
Слить воду при -3°C: КГГА дало указания на случай ЧС с теплоснабжением в Киеве
Последние новости
00:03
Германия и Норвегия просят НАТО помочь в защите подводной инфраструктуры
23:59
В ЕС фиксируют наибольшее за шесть лет количество заявок на получение убежища
23:33
Зеленский: Будем верить, что война закончится в ближайшие месяцы
23:32
Демократы выбрали нового лидера в Палате представителей США после Пелоси
23:11
День ЧМ-22: сенсационная победа Австралии, Польша в плей-офф
23:11
"Даже без света украинцы – "пункты несокрушимости"" – Алина Полякова
23:01
Кроме посольства подозрительный пакет получила испанская компания, чье оружие получает Украина
22:58
Италия пытается сохранить нефтеперерабатывающий завод "Лукойл", возможна прямая поддержка
22:47
6 миллионов абонентов без света, Зеленский требует справедливости и понятности
22:39
Зеленский собирал Ставку: оккупантам готовят еще более мощное противодействие
Все новости...