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Росія намагається виснажити українську ППО, запускаючи ракети без ядерних боєголовок – Пентагон

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 22:59
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За оцінкою американського оборонного відомства, Росія зумисне запускає по цілях в Україні крилаті ракети без ядерних боєголовок, щоб спробувати виснажити запаси української протиповітряної оборони.

Про це у вівторок журналістам повідомив високопосадовець Пентагону, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Посадовця, який спілкувався на умовах анонімності, спитали про оцінку британської розвідки від 26 листопада. У ній ішлося про те, що Росія могла зняти ядерні боєголовки з крилатих ракет і використати їх для ударів по Україні.

"Це, безумовно, те, що вони намагаються зробити, щоб пом'якшити вплив систем протиповітряної оборони, які використовують українці", – відповів на це представник Пентагону.

В американському оборонному відомстві вважають, що масовані ракетні удари РФ по Україні частково спрямовані на те, щоб виснажити запаси засобів української протиповітряної оборони та остаточно домогтися домінування в небі.

З цієї причини Сполучені Штати та інші союзники зосередилися на наданні Україні засобів протиповітряної оборони – від застарілих систем радянських часів до більш сучасних західних.

Високопоставлений представник американського оборонного відомства, який також виступав на умовах анонімності на брифінгу у вівторок, визнав, що США розглядають можливість передти Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

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Як відомо, США вже надали Україні низку засобів протиповітряної оборони, зокрема системи ППО NASAMS, а також понад 1400 зенітних систем Stinger та контрартилерійські радари і радари повітряного спостереження.

Теми: СШАвійнаУкраїнаРосія
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