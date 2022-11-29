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Россия пытается истощить украинскую ПВО, запуская ракеты без ядерных боеголовок - Пентагон

"Европейская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 21:59
Россия пытается истощить украинскую ПВО, запуская ракеты без ядерных боеголовок - Пентагон
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По оценке американского оборонного ведомства, Россия умышленно запускает по целям в Украине крылатые ракеты без ядерных боеголовок, чтобы попытаться истощить запасы украинской противовоздушной обороны.

Об этом во вторник журналистам сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чиновника, который общался на условиях анонимности, спросили об оценке британской разведки от 26 ноября. В ней говорилось о том, что Россия могла снять ядерные боеголовки с крылатых ракет и использовать их для ударов по Украине.

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"Это, безусловно, то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить влияние систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы", - ответил на это представитель Пентагона.

В американском оборонном ведомстве считают, что массированные ракетные удары РФ по Украине частично направлены на то, чтобы истощить запасы средств украинской противовоздушной обороны и окончательно добиться доминирования в небе.

По этой причине Соединенные Штаты и другие союзники сосредоточились на предоставлении Украине средств противовоздушной обороны - от устаревших систем советских времен до более современных западных.

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Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, который также выступал на условиях анонимности на брифинге во вторник, признал, что США рассматривают возможность передти Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Как известно, США уже предоставили Украине ряд средств противовоздушной обороны, в частности системы ПВО NASAMS, а также более 1400 зенитных систем Stinger и контрартиллерийские радары и радары воздушного наблюдения.

Темы: СШАвойнаУкраинаРосcия
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