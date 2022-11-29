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Байден скликає другий саміт за демократію

Станіслав ПогоріловВівторок, 29 листопада 2022, 23:12
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Сполучені Штати 29 і 30 березня 2023 року організовують другий "Саміт за демократію", покликаний обговорити виклики, перед якими постала демократія у світі, та шляхи протистояння автократичним режимам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок оголосила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, до другого "Саміту за демократію" долучаться нові учасники – представники Коста-Рики, Нідерландів, Південної Кореї та Замбії.

"Саміт також збере світових лідерів у віртуальному пленарному форматі, після якого відбудуться очні зустрічі в кожній країні-учасниці за участі представників урядів, громадянського суспільства й приватного сектору", – зазначила представниця Білого дому.

Вона додала, що учасники саміту обговорять прогрес у виконанні рішень, досягнутих на попередній зустрічі, й продовжать боротьбу з викликами, які постали перед демократіями в сучасному світі.

Нагадаємо, перший "Саміт за демократію" відбувся у віртуальному форматі 9-10 грудня 2021 року. Він був частиною передвиборчих обіцянок Джо Байдена, а після подій 6 січня став необхідністю також для США, де демократія перебуває під загрозою.

Як основне зобов’язання уряду США задля досягнення цілей саміту президент Байден оголосив про створення Президентської ініціативи з демократичного оновлення – комплексу програм щодо політики та іноземної допомоги, які ґрунтуються на значній поточній роботі уряду США зі зміцнення демократії та захисту прав людини в усьому світі.

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Більше читайте тут: Підтримка та санкції: як Джо Байден планує просувати демократію у світі.

Теми: БайденСША
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