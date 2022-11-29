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Байден созывает второй саммит за демократию

Станислав ПогориловВторник, 29 ноября 2022, 23:12
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Соединенные Штаты 29 и 30 марта 2023 года организуют второй "Саммит за демократию", призванный обсудить вызовы, с которыми столкнулась демократия в мире, и пути противостояния автократическим режимам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник объявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, ко второму "Саммиту за демократию" присоединятся новые участники - представители Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии.

"Саммит также соберет мировых лидеров в виртуальном пленарном формате, после которого состоятся очные встречи в каждой стране-участнице с участием представителей правительств, гражданского общества и частного сектора", - отметила представительница Белого дома.

Она добавила, что участники саммита обсудят прогресс в выполнении решений, достигнутых на предыдущей встрече, и продолжат борьбу с вызовами, которые встали перед демократиями в современном мире.

Напомним, первый "Саммит за демократию" состоялся в виртуальном формате 9-10 декабря 2021 года. Он был частью предвыборных обещаний Джо Байдена, а после событий 6 января стал необходимостью также для США, где демократия находится под угрозой.

Как основное обязательство правительства США для достижения целей саммита президент Байден объявил о создании Президентской инициативы по демократическому обновлению - комплекса программ по политике и иностранной помощи, основанных на значительной текущей работе правительства США по укреплению демократии и защите прав человека во всем мире.

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Больше читайте здесь: Поддержка и санкции: как Джо Байден планирует продвигать демократию в мире.

Темы: БайденСША
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