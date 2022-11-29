Обстріли ЗАЕС свідчать, що Росію не лякає можливість ядерної катастрофи в Україні – Пентагон

Обстріли, які Росія здійснює поблизу Запорізької атомної електростанції, свідчать про те, що Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України, яка вразить не лише територію України, а весь регіон.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", про це у вівторок журналістам сказав військовий високопосадовець США під час брифінгу в Пентагоні.

"Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, але й у всьому регіоні", – сказав представник міністерства оборони США.

Інший представник Пентагону, який також брав участь у брифінгу, заявив, що зараз не спостерігається інтенсивних боїв навколо Запоріжжя. Він додав, що у Вашингтоні стежать за повідомленнями про те, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС в руки Міжнародного агентства з ядерної енергії.

"І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б прекрасно", – додав він. При цьому він уточнив, що наразі немає безпосередньої загрози станції.

Минулого тижня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрічався з делегацією РФ, щоб обговорити захист Запорізької АЕС. У вівторок він провів перемовини з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

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Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.