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Обстріли ЗАЕС свідчать, що Росію не лякає можливість ядерної катастрофи в Україні – Пентагон

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 23:44
ЗАЕС, ФОТО ГУР МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ

Обстріли, які Росія здійснює поблизу Запорізької атомної електростанції, свідчать про те, що Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України, яка вразить не лише територію України, а весь регіон.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", про це у вівторок журналістам сказав військовий високопосадовець США під час брифінгу в Пентагоні.

"Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, але й у всьому регіоні", – сказав представник міністерства оборони США.

Інший представник Пентагону, який також брав участь у брифінгу, заявив, що зараз не спостерігається інтенсивних боїв навколо Запоріжжя. Він додав, що у Вашингтоні стежать за повідомленнями про те, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС в руки Міжнародного агентства з ядерної енергії.

"І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б прекрасно", – додав він. При цьому він уточнив, що наразі немає безпосередньої загрози станції.

Минулого тижня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрічався з делегацією РФ, щоб обговорити захист Запорізької АЕС. У вівторок він провів перемовини з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

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Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Теми: ЗАЕСв'язницяСША
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