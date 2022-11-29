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Обстрелы ЗАЭС свидетельствуют, что Россию не пугает возможность ядерной катастрофы в Украине – Пентагон

"Европейская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 23:44
ЗАЭС, ФОТО ГУР МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Обстрелы, которые Россия осуществляет вблизи Запорожской атомной электростанции, свидетельствуют о том, что Москву не пугает возможность создать ядерную катастрофу на территории Украины, которая поразит не только территорию Украины, а весь регион.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об этом во вторник журналистам сказал военный чиновник США во время брифинга в Пентагоне.

"Атаки демонстрируют готовность России увеличить риск инцидента ядерной безопасности, который может иметь вредные последствия не только в Украине, но и во всем регионе", - сказал представитель министерства обороны США.

Другой представитель Пентагона, который также участвовал в брифинге, заявил, что сейчас не наблюдается интенсивных боев вокруг Запорожья. Он добавил, что в Вашингтоне следят за сообщениями о том, что россияне якобы собирались передать контроль над ЗАЭС в руки Международного агентства по ядерной энергии.

"И если бы они передали контроль над атомной станцией ответственно, это было бы прекрасно", - добавил он. При этом он уточнил, что пока нет непосредственной угрозы станции.

На прошлой неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встречался с делегацией РФ, чтобы обсудить защиту Запорожской АЭС. Во вторник он провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

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После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции". Гендиректор агентства Рафаэль Гросси с тех пор проводит переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.

Темы: ЗАЭСтюрьмаСША
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