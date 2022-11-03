Росіяни спробують підключити ЗАЕС до окупованих Криму та сходу – Енергоатом

Російські окупанти спробують підключити Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу після того, як пошкодили у середу дві останні лінії зв’язку станції з енергосистемою України.

Джерело: пресслужба "Енергоатома"

Дослівно: "Найближчим часом вони (російські окупанти - ред.) намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу".

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Що цьому передувало: Зранку 3 листопада стало відомо, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена, через обстріли окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Нагадаємо:

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня. Але ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі України після обстрілів з боку РФ.

5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.