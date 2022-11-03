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Тихановська: В армії Білорусі немає антиукраїнських настроїв, напад малоймовірний

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 11:52
Фото з Facebook Тихановської

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що в армії Білорусі немає антиукраїнських настроїв, і самопроголошений президент Олександр Лукашенко про це знає, тому напад на Україну малоймовірний.

Джерело: лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв’ю УП 

Пряма мова: "Вже тоді (у лютому - ред.) було зрозуміло, що у білоруській армії немає антиукраїнських настроїв. Білоруські солдати не вмотивовані йти воювати проти українців.

Більше того, вони чудово розуміли, що вони не досвідчені у військових діях, вони будуть використані як гарматне м'ясо. А Лукашенко зрозумів ці настрої в армії. Нині вкрай малоймовірно, що такий наказ може бути відданий. Хоча під тиском, звісно, ​​Лукашенко це може зробити".

Деталі: На її думку, навіть якщо наказ віддадуть, білоруси не воюватимуть, а одразу здаватимуться в полон чи тікатимуть.

Водночас Тихановська вважає, що режим Лукашенка вже офіційно вступив у війну з Україною. Однак введення військових Білорусі на територію України було більш імовірним у лютому, ніж зараз. 

Вона підкреслила, що для Росії важливо, щоб українці ставилися до білорусів з такою самою ненавистю, як і до росіян. Тихановська наголосила, що Росія створює образ "зовнішнього ворога" в особі України, а Лукашенко при цьому виглядає як "рятівник". 

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Нагадаємо: 

  • У жовтня у МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.
  • Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.
  • У розвідці Великої Британії наразі вважають малоймовірним нове вторгнення до України з території Білорусі у зв’язку з формуванням там спільного з РФ угруповання військ.

Теми: БілорусьТихановськавійна
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