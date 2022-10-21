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Британська розвідка: Напад із Білорусі малоймовірний, відтягують сили ЗСУ на північ

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 09:08

У розвідці Великої Британії наразі вважають малоймовірним нове вторгнення до України з території Білорусі у зв’язку з формуванням там спільного з РФ угруповання військ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 21 жовтня.

У ньому нагадують, що в середині жовтня Александр Лукашенко анонсував розгортання угруповання на 70 тисяч білоруських і до 15 тисяч російських військ, а згодом Мінськ опублікував відео з прибуттям російських військових.

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"Втім, станом на зараз малоймовірно, що Росія вже перекинула до Білорусі значну кількість додаткових військ", – зазначає британська розвідка. 

"РФ навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування у такій кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні. Білоруська армія, скоріш за все, зберігає мінімальну спроможність здійснювати комплексні операції", – констатує вона. 

"Тож ці оголошення можуть бути спробою продемонструвати російсько-білоруську єдність та переконати Україну відтягти більше сил на оборону північних кордонів", – резюмується в огляді.

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В огляді 20 жовтня британська розвідка розповіла, що  у вищому керівництві Росії серйозно думають про відступ з правобережного плацдарму на Херсонщині, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

Теми: війнаБілорусьРосіярозвідка
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