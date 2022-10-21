Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: Напад із Білорусі малоймовірний, відтягують сили ЗСУ на північ

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 09:08

У розвідці Великої Британії наразі вважають малоймовірним нове вторгнення до України з території Білорусі у зв’язку з формуванням там спільного з РФ угруповання військ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 21 жовтня.

У ньому нагадують, що в середині жовтня Александр Лукашенко анонсував розгортання угруповання на 70 тисяч білоруських і до 15 тисяч російських військ, а згодом Мінськ опублікував відео з прибуттям російських військових.

"Втім, станом на зараз малоймовірно, що Росія вже перекинула до Білорусі значну кількість додаткових військ", – зазначає британська розвідка. 

"РФ навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування у такій кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні. Білоруська армія, скоріш за все, зберігає мінімальну спроможність здійснювати комплексні операції", – констатує вона. 

"Тож ці оголошення можуть бути спробою продемонструвати російсько-білоруську єдність та переконати Україну відтягти більше сил на оборону північних кордонів", – резюмується в огляді.

В огляді 20 жовтня британська розвідка розповіла, що  у вищому керівництві Росії серйозно думають про відступ з правобережного плацдарму на Херсонщині, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

Теми: війнаБілорусьРосіярозвідка
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни хочуть підірвати дамбу Каховської ГЕС і звинуватити в цьому Україну – ISW

Небензя втік із засідання Радбезу ООН перед виступом Кислиці

Поліція виписала штрафи гонщикам із розслідування УП й зупинила їхні збори

оновленоУ Бєлгородській області через обстріл пошкоджена підстанція, є перебої зі світлом та водою

Росія штучно створила чергу зі 150 суден в рамках зернової ініціативи – Зеленський

Росія припинила діяльність "органів влади" в Бериславі – Генштаб

Усі новини...
війна
Росіяни атакували Запоріжжя ракетами
Антонівський міст у Херсоні зазнав удару після візиту Аксьонова і Кирієнка – медіа
Росіяни завдали серію ударів по Харкову, є поранені і руйнування
Останні новини
06:15
У Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до 10 одиниць
05:18
ЗСУ вдарили по скупченнях ворога і системах ППО окупантів – ОК "Південь"
04:47
Росіяни хочуть підірвати дамбу Каховської ГЕС і звинуватити в цьому Україну – ISW
04:18
Ворог атакував Черкащину – голова ОВА
03:52
За вбивства українців "Іран та Росія будуть притягнуті до відповідальності" – МЗС Канади
02:56
фотоCNN: Maxar показав укріплення "вагнерівців" біля Гірського
02:12
Небензя втік із засідання Радбезу ООН перед виступом Кислиці
01:42
Латвійська православна церква просить в РПЦ про автокефалію
00:58
"Європа стоїть разом!" – Шольц про підтримку України
00:14
Росіяни обстріляли дві громади Сумщини з мінометів і стрілецької зброї
Усі новини...