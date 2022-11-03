Для підготовки нападу з Білорусі потрібно щонайменше 2-3 місяці – Генштаб
На формування ударного угруповання для нападу на Україну з Білорусі необхідно щонайменше 2-3 місяці.
Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 3 листопада
Пряма мова: "На даний час переміщення (військових РФ до Білорусі - ред.) здійснюється за рахунок мобілізованих. Для цього ударного угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців. Протягом найближчих тижнів це не очікується. Ми вважаємо, це може бути не раніше ніж через 2-3 місяці".
Деталі: Громов додав, що Росія намагається відволікти увагу України і змусити відтягнути українські війська зі сходу та півдня на північ, до Білорусі.
За його словами, відбувається перекидання з російської території здебільшого підрозділів першої танкової армії та другої мотострілецької дивізії, які розміщуються на основних військових полігонах Білорусі.
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Зокрема, впродовж жовтня переміщено близько півтори тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів та понад 100 вантажних вагонів з військовим майном.
Він відзначив, що "особливу роль" відводять авіабазі в населеному пункті Лугінець, Брестська область, де розміщуються іранські безпілотники, а також певна кількість їхніх операторів.
"Наші підрозділи готові до будь яких дій з боку противника. Ситуація контрольована і цілком стабільна", – сказав Громов, додавши, що на даний час перекидання техніки і військових до Білорусі ніяк не впливає на Україну.
Нагадаємо:
- У жовтня у МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.
- У розвідці Великої Британії наразі вважають малоймовірним нове вторгнення до України з території Білорусі у зв’язку з формуванням там спільного з РФ угруповання військ.