Це може бути провокація: В ЗСУ прокоментували зникнення прапора РФ з будівлі Херсонської ОДА

Зникнення російського триколора з будівлі обласної державної адміністрації в Херсоні може бути інформаційним вкидом для створення враження, що окупанти залишають населені пункти на півдні України.

Джерело: начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Пряма мова: "Це може бути прояв провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що входження до них безпечне. З огляду на те, що вони давно готувалися до вуличних боїв, на те, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій і не варто поспішати радіти. Треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки, які можуть бути розраховані на послаблення військ".

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Деталі: За словами Гуменюк, попри те, що ворог створює ефект тотальної евакуації, українські сили оборони відстежують на тимчасово окупованих росіянами територіях військові маневри, щоб "створити для себе якусь правильно побудовану оборону".

Вона зазначила, що в Херсоні залишаються російські регулярні підрозділи, переодягнені в цивільний одяг. "Вони продовжують заселятися не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах в домівки людей, які поїхали", - розповіла Гуменюк.

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