Якщо Путін поїде на саміт G20, Україна в ньому участь не братиме - Зеленський

Україна відмовиться від участі у саміті G-20, який пройде 15-16 листопада в Індонезії, якщо на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу, чиї слова передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Не слідкую за участю інших в саміті G20. Позиція моя особиста і позиція України була в тому, що якщо лідер Російської Федерації буде брати участь, то Україна не буде брати. Подивимось, як буде в майбутньому".

Реклама:

Деталі: Зеленський зазначив, що під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом Індонезії Джоко Відодо Україна знову отримала запрошення на саміт G-20.

Пряма мова: "У будь-якому випадку, ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося - тут кілька днів залишилося".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ