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Якщо Путін поїде на саміт G20, Україна в ньому участь не братиме - Зеленський

"Українська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 17:59
володимир зеленський, Getty Images

Україна відмовиться від участі у саміті G-20, який пройде 15-16 листопада в Індонезії, якщо на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу, чиї слова передає  "Укрінформ"

Пряма мова: "Не слідкую за участю інших в саміті G20. Позиція моя особиста і позиція України була в тому, що якщо лідер Російської Федерації буде брати участь, то Україна не буде брати. Подивимось, як буде в майбутньому".

Деталі: Зеленський зазначив, що під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом Індонезії Джоко Відодо Україна знову отримала запрошення на саміт G-20.

Пряма мова: "У будь-якому випадку, ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося - тут кілька днів залишилося".

Що цьому передувало:

  • Наприкінці жовтня, виступаючи на Валдайському форумі, Володимир Путін заявив, що не виключає можливість свого візиту на саміт G20 на Балі, але ще "подумає".

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Теми: ЗеленськийПутінсвіт
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