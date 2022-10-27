Путін "подумає", чи їхати на саміт G20

Президент РФ Владімір Путін не виключає можливість свого візиту на саміт G20 в Індонезії, але ще "подумає".

Про це Путін сказав у четвер, виступаючи на Валдайському форумі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми подумаємо, як ми це зробимо. Росія точно буде представлена там на високому рівні. Може, і я поїду. Поки подумаю", - заявив він.

Путін сказав, що у Росії "дуже теплі" стосунки з Індонезією, і президент Джоко Відодо у розмовах звертається до нього "брат".

Раніше посол Індонезії заявив, що його країна готується до прийому Путіна та президента України Володимира Зеленського на цьогорічному саміті "Групи двадцяти", але сторони поки не підтвердили своєї участі.

Сам Зеленський заявляв, що участь України в осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні та від складу учасників саміту.

За даними ЗМІ, Білий дім будь-що хоче запобігти зустрічі Байдена та Путіна на саміті G20.