Нардепка отримала подарунки на 20 мільйонів: суд зобов’язав відкрити провадження

Вищий антикорупційний суд зобов’язав генпрокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження стосовно можливого незаконного збагачення нардепки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої.

Джерело: голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Telegram

Дослівно: "Сьогодні ВАКС підтримав нашу (ЦПК – ред.) скаргу і визнав незаконною відмову керівника Офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення нардепки Ірини Аллахвердієвої.

Суд зобов’язав Костіна зареєструвати провадження, і ця ухвала оскарженню не підлягає. Крім того, генпрокурора зобов'язали повідомити суд про виконання рішення".

Деталі: Як розповів Шабунін, Аллахвердієва отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами.

"Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки", - зазначив голова ЦПК.

Він нагадав, що умисне невиконання рішення суду або перешкоджання його виконанню передбачає позбавлення волі (ст.382 КК).

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Після відкриття провадження його мають передати в НАБУ та САП для проведення розслідування і перевірки фактів, викладених у заяві ЦПК.

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