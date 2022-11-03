Нардепка отримала подарунки на 20 мільйонів: суд зобов’язав відкрити провадження
Вищий антикорупційний суд зобов’язав генпрокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження стосовно можливого незаконного збагачення нардепки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої.
Джерело: голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у Telegram
Дослівно: "Сьогодні ВАКС підтримав нашу (ЦПК – ред.) скаргу і визнав незаконною відмову керівника Офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення нардепки Ірини Аллахвердієвої.
Суд зобов’язав Костіна зареєструвати провадження, і ця ухвала оскарженню не підлягає. Крім того, генпрокурора зобов'язали повідомити суд про виконання рішення".
Деталі: Як розповів Шабунін, Аллахвердієва отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами.
"Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки", - зазначив голова ЦПК.
Він нагадав, що умисне невиконання рішення суду або перешкоджання його виконанню передбачає позбавлення волі (ст.382 КК).
Після відкриття провадження його мають передати в НАБУ та САП для проведення розслідування і перевірки фактів, викладених у заяві ЦПК.
Передісторія:
- 23 червня 2020 року в інтернеті розповсюдили скандальний відеоролик, де глава партії "Слуга народу" та керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву перед початком прес-конференції в Миколаєві. Зокрема, порівняли її з "корабельною сосною".
- Пізніше Корнієнко вибачився перед Аллахвердієвою та розповів, що обговорював не тільки її, а й Тетяну Домбровську, яку в "Слузі народу" розглядали кандидатом на посаду мера Миколаєва.