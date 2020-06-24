Корнієнко вибачився за сексизм і зізнався, про кого говорив у скандальному відео

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вибачився перед колегою по фракції Іриною Аллахвердієву та розповів, що обговорював не тільки Аллахвердієву, а й Тетяну Домбровську, яку в "Слузі народу" розглядають кандидатом на посаду мера Миколаєва.

Джерело: Facebook-сторінка Корнієнка

Пряма мова: "Хочу звернутися до пані Ірини Аллахвердієвої із проханням прийняти мої вибачення за ту першу невелику коротку частину розмови, де я з Арахамією обговорюю свої враження від її вроди, краси, але в абсолюно неприйнятній формі. Шановна Ірино, я не мав нічого поганого на думці, це були мої щирі враження від того як ви виглядаєте, яким чином ви до цього прийшли...

Щодо іншої більшої частини розмови, яка породила масові цитування і меми. Хочу запевнити, що це були мої думки не про Аллахвердієву. Я обговорював іншу людину і та ситуація навколо Ірини, яка сталася в медіа, є абсолютно недоречною.

Я обговорював місцевого політика і можливого кандидата в мери (Миколаєва - ред.) від партії "Слуги народу" пані Тетяну Домбровську. Я познайомився з нею напередодні і вона мене вразила своїм запалом, енергією і я розумію, що вона могла би бути гідним кандидатом від "Слуги народу".

Деталі: За словами Корнієнка, форму свого захоплення він вибрав невдалу, неоднозначну і місцями образливу, яку можуть сприйняти як сексизм. Він вибачився перед Домбровською та закликав її брати участь у праймеріз партії.

При цьому він зазначив, що розуміє, що після його висловлювань Домбровська може відмовитися.

Також він відмовився від своїх слів щодо того, що відео змонтоване.

Корнієнко вибачився перед усіма виборцями "Слуги народу" і перед усіма, кого образив своїми словами. Він зазначив, що ця ситуація стане для нього уроком.

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