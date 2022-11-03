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Фонд Притули за день зібрав кошти на 60 БТРів замість 50

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 19:13
Фонд Притули за день зібрав кошти на 60 БТРів замість 50
БТР Spartan, фото AFP via Getty Images

Фонд Сергія Притули за півтори доби зібрав гроші на купівлю 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ замість запланованих 50.

Джерело: Притула у Facebook

Деталі: Директорка фонду Сергія Притули Анна Гвоздяр у розмові з Притулою повідомила, що фонд домовляється про закупівлю 60, а не 50 бронетранспортерів.

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Притула додав, що багато грошей надійшло з-за кордону.

Всього було зібрано 236 мільйонів гривень.

"Ми зупиняємо цей збір, тому що цих коштів вистачає і на 60 "спартанів", і навіть чотири мільйони гривень у нас залишається зверху на наступний проєкт. Це щось дуже хороше, потрібне й броньоване", - заінтригував Притула.

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Він додав, що Великобританія цього року передала українському війську 35 бронетранспортерів Spartan в якості матеріально-технічної допомоги. Водночас українці забезпечили майже удвічі більшу партію.

Що передувало: Фонд Сергія Притули 2 листопада оголосив новий збір коштів для ЗСУ – планували зібрати 200 мільйонів гривень на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan.

Теми: Сергій Притула волонтериЗбройні силигроші
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