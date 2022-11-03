Фонд Притули за день зібрав кошти на 60 БТРів замість 50

Фонд Сергія Притули за півтори доби зібрав гроші на купівлю 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ замість запланованих 50.

Джерело: Притула у Facebook

Деталі: Директорка фонду Сергія Притули Анна Гвоздяр у розмові з Притулою повідомила, що фонд домовляється про закупівлю 60, а не 50 бронетранспортерів.

Притула додав, що багато грошей надійшло з-за кордону.

Всього було зібрано 236 мільйонів гривень.

"Ми зупиняємо цей збір, тому що цих коштів вистачає і на 60 "спартанів", і навіть чотири мільйони гривень у нас залишається зверху на наступний проєкт. Це щось дуже хороше, потрібне й броньоване", - заінтригував Притула.

Він додав, що Великобританія цього року передала українському війську 35 бронетранспортерів Spartan в якості матеріально-технічної допомоги. Водночас українці забезпечили майже удвічі більшу партію.

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Що передувало: Фонд Сергія Притули 2 листопада оголосив новий збір коштів для ЗСУ – планували зібрати 200 мільйонів гривень на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan.