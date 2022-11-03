Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фонд Притули за день зібрав кошти на 60 БТРів замість 50

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 20:13
БТР Spartan, фото AFP via Getty Images

Фонд Сергія Притули за півтори доби зібрав гроші на купівлю 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ замість запланованих 50.

Джерело: Притула у Facebook

Деталі: Директорка фонду Сергія Притули Анна Гвоздяр у розмові з Притулою повідомила, що фонд домовляється про закупівлю 60, а не 50 бронетранспортерів.

Притула додав, що багато грошей надійшло з-за кордону.

Всього було зібрано 236 мільйонів гривень.

"Ми зупиняємо цей збір, тому що цих коштів вистачає і на 60 "спартанів", і навіть чотири мільйони гривень у нас залишається зверху на наступний проєкт. Це щось дуже хороше, потрібне й броньоване", - заінтригував Притула.

Він додав, що Великобританія цього року передала українському війську 35 бронетранспортерів Spartan в якості матеріально-технічної допомоги. Водночас українці забезпечили майже удвічі більшу партію.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Фонд Сергія Притули 2 листопада оголосив новий збір коштів для ЗСУ – планували зібрати 200 мільйонів гривень на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan.

Теми: Сергій Притула волонтериЗбройні силигроші
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія використовує Курську АЕС для зберігання ракетного озброєння і дронів – ГУР 

Пентагон: Ядерний удар КНДР "призведе до кінця режиму Кіма"

Шольц сказав Сі Цзіньпіну, що війна РФ створює багато проблем для світопорядку

Південна Корея підняла винищувачі після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДР

Рада готує план підтримки промисловості: дозволять купувати генератори без ПДВ

Розвідка Британії: Загородзагони РФ свідчать про небажання воювати і погану дисципліну

Усі новини...
Сергій Притула
Притула оголосив мегазбір на 50 бронетранспортерів
Притула надіслав Ілону Маску книгу з історії України після скандальних твітів
Резніков розповів, як "народний супутник" уже допоміг на полі бою
Останні новини
13:22
Зерно подорожчало через невизначеність "зернової угоди": якими були світові ціни в жовтні
13:09
Українці вимагають покарати Росію за екологічні злочини
13:06
Деякі села Херсонщини зруйновані на 100%, влада допомагає з найнеобхіднішим
13:03
Лукашенко заявив, що створить з РФ спільне угрупування супутників
13:01
Росія використовує Курську АЕС для зберігання ракетного озброєння і дронів – ГУР 
12:58
Росія зацікавлена в імпорті одягу і взуття з КНДР – посольство
12:57
У Києві стартувало опитування щодо повернення вулицям історичних назв
12:49
Шольц - Китаю: будь-яка зміна статус-кво Тайваню має бути мирною
12:41
McDonald's відновив роботу у Рівному
12:34
Сатана, нацисти-наркомани і підсвинки, що хрюкають, – Медведєв привітав росіян зі святом
Усі новини...